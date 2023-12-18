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В Бурятии появится молодёжное правительство

В Бурятии появится молодёжное правительство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно будет состоять из 15 человек

В Бурятии сформируют молодёжное правительство. Состоять оно будет из 15 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Приём заявок от желающих войти в такой орган стартовал 15 декабря, сообщил на брифинге министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Как таковыми реальными полномочиями молодёжное правительство обладать не будет. Это совещательный орган, цель которого – «привлечение молодых граждан к участию общественно-политической и социально-экономической деятельности». Зарплата для членов молодёжного правительства не предусмотрена, зато у её членов есть возможность получить управленческий опыт, заявить о себе, а в будущем, возможно, получить настоящую работу на госслужбе.

- Не всегда даже очевидные вещи можно увидеть из кабинета или со своей точки зрения. Мы считаем, что участие молодёжи в таком формате будет достаточно эффективно в плане донесения инициатив, позиций и мнения молодых людей. Может, у них будет постановка вопросов, которые необходимо рассмотреть и принять решения для улучшения социально-экономической ситуации в республике, - отметил Иван Козырев.

О планах по введению молодёжного правительства стало известно ещё зимой 2019 года. Тогда руководитель проекта Владимир Романов рассказывал «Байкал-Dailу», что идея находится на стадии согласования. Отмечалось, что в молодежном правительстве будет создано порядка 6-7 министерств по ключевым направлениям. «Все министерства не будем воссоздавать. Например, объединим бюджетную политику, финансы, экономику, и будет министерство экономики, финансов и бюджетного планирования и т.д. То есть будем объединять министерства, схожие по специфике деятельности», - пояснял Романов.

Срок полномочий молодёжного правительства Бурятии будет составлять два года. Полный состав станет известен в марте 2024 года.

Как подать заявку

Участие в конкурсе могут принять дееспособные граждане от 18 до 35 лет, не имеющие судимостей.

Конкурс проводится в два этапа: рассмотрение документов, а также собеседование с победителями первого этапа.

Сперва нужно написать эссе на тему «Что я готов сделать для своего региона». В нём требуется осветить актуальные проблемы и пути их решения в сфере полномочий по должности, на которую претендует кандидат.

Эссе следует направить на электронную почту molprav03@mail.ru. Также нужно приложить следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- справку об отсутствии судимости;
- документ, подтверждающий участие или членство в молодёжном общественном объединении (при наличии);
- почётные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и т.д. (по усмотрению кандидата);
- другие документы, позволяющие раскрыть способности кандидата.

Приём заявок продлится до 15 января 2024 года.

- Советую участникам заранее подготовить справку об отсутствии судимости, - подчеркнул представитель Ассоциации молодёжных правительств Намдак Раднабазаров.

Ассоциация молодёжных правительств работает в 50 субъектах РФ. Бурятия входит в него впервые.
молодежное правительство

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