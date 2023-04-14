14 апреля

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В Улан-Удэ памятнику Ленину устроили «головомойку»

В Улан-Удэ памятнику Ленину устроили «головомойку»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Памятник бережно очищают от грязи

Сегодня, 14 апреля, на площади Советов в Улан-Удэ моют памятник Владимиру Ленину. «Голову» очищают с помощью моющих средств и воды без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность, сообщили в комбинате по благоустройству.



К помывке памятников и скульптурных композиций в Улан-Удэ приступили неделю назад. Так, ранее помыли фигуры национальных бурятских воинов-богатырей – баторов с обеих сторон «Богатырского» моста. Также очистили обелиск «Воинской Славы», мемориал «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Горького и др.

Всего будет очищено 35 памятников и скульптурных композиций. 
памятник благоустройство

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