В Улан-Удэ памятнику Ленину устроили «головомойку»









К помывке памятников и скульптурных композиций в Улан-Удэ приступили неделю назад. Так, ранее помыли



Всего будет очищено 35 памятников и скульптурных композиций.

К помывке памятников и скульптурных композиций в Улан-Удэ приступили неделю назад. Так, ранее помыли фигуры национальных бурятских воинов-богатырей – баторов с обеих сторон «Богатырского» моста. Также очистили обелиск «Воинской Славы», мемориал «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Горького и др.Всего будет очищено 35 памятников и скульптурных композиций.

Сегодня, 14 апреля, на площади Советов в Улан-Удэ моют памятник Владимиру Ленину. «Голову» очищают с помощью моющих средств и воды без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность, сообщили в комбинате по благоустройству.