16 апреля

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На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд

На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале И. Шутенкова
Затор на реке стал причиной серьёзного паводка

Накануне вечером на Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали ледовый затор. Это потребовалось, чтобы ослабить его, пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём telegram-канале. Там же он выложил кадры со взрывными работами.



Проводили их сотрудники республиканского управления МЧС и представители 36-ой общевойсковой армии – они задействовали специальные установки. На месте дежурили спасатели. О взрыве льда жителей республики предупредили заранее и призвали их сохранять спокойствие.

Ночью 15 апреля в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать 22 человека, включая шесть детей.

В местности Зелёная поляна из-за паводка отключили шесть электроподстанций. Они заработают после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и ввели там режим повышенной готовности.

Причиной стал ледовый затор перед селом Ошурково. Там сосредоточили силы и средства МЧС. Ещё 35 участков и два дома подтопило в пригородном СНТ «Академия». В жилых постройках вода поднялась выше пола.

Садовое товарищество залило впервые за многие годы. Накануне Шутенков побывал там лично. Пострадавшим от паводка пообещали помощь.

- Как только вода уйдёт, откачаем всё и тепловыми пушками просушим дома. Сотрудники администрации Советского района и волонтёры помогут привести в порядок участки. На месте дежурят спасатели и сотрудники ГО и ЧС, – заявил мэр.

Для иволгинцев с 16 апреля в аппарате уполномоченного по правам человека в РБ заработает горячая линия, пишет «Иволга-инфо.24/7». Обратиться на неё можно по номеру 8 (3012) 211-297.
Селенга затор паводок наводнение

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