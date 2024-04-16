На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд

Накануне вечером на Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали ледовый затор. Это потребовалось, чтобы ослабить его, пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём telegram-канале. Там же он выложил кадры со взрывными работами.
Проводили их сотрудники республиканского управления МЧС и представители 36-ой общевойсковой армии – они задействовали специальные установки. На месте дежурили спасатели. О взрыве льда жителей республики предупредили заранее и призвали их сохранять спокойствие.
Ночью 15 апреля в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать 22 человека, включая шесть детей.
В местности Зелёная поляна из-за паводка отключили шесть электроподстанций. Они заработают после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и ввели там режим повышенной готовности.
Причиной стал ледовый затор перед селом Ошурково. Там сосредоточили силы и средства МЧС. Ещё 35 участков и два дома подтопило в пригородном СНТ «Академия». В жилых постройках вода поднялась выше пола.
Садовое товарищество залило впервые за многие годы. Накануне Шутенков побывал там лично. Пострадавшим от паводка пообещали помощь.
- Как только вода уйдёт, откачаем всё и тепловыми пушками просушим дома. Сотрудники администрации Советского района и волонтёры помогут привести в порядок участки. На месте дежурят спасатели и сотрудники ГО и ЧС, – заявил мэр.
Для иволгинцев с 16 апреля в аппарате уполномоченного по правам человека в РБ заработает горячая линия, пишет «Иволга-инфо.24/7». Обратиться на неё можно по номеру 8 (3012) 211-297.