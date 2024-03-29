Для них провели мастер-класс
В улан-удэнском СИЗО №1 прошёл мастер-класс по шахматам для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Его провёл учитель математики вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14, кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Кованов.
- Он рассказал подросткам об истории возникновения шахмат и об их положительном влиянии на развитие интеллектуальных способностей. Кроме того, учитель показал популярные комбинации и разыграл интересные шахматные миниатюры, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в честь Сагаалгана для подростков в СИЗО провели турнир по бурятской народной игре шагай наадан.
Подростков в улан-удэнском СИЗО научили играть в шахматы
Общество, Фото:
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