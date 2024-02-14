Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца
В честь празднования Нового года по восточному календарю в улан-удэнском СИЗО №1 среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых прошёл турнир по бурятской народной игре шагай наадан.
В начале мероприятия ребята ознакомились с правилами и историей игры, в которой используются косточки бараньей лодыжки, после чего сыграли в эту и другие национальные игры.
По итогам турнира победителям и участникам соревнования вручены грамоты и сладкие призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
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