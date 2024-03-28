В Бурятии столетие отметила участница народного хора

Клавдия Клочихина стояла у истоков Желтуринского казачьего хора



26 марта в Бурятии отпраздновала столетний юбилей участница Желтуринского казачьего народного хора Клавдия Алексеевна Клочихина (Трескина). Юбиляр и её супруг Борис Сергеевич входили в первый состав коллектива и стояли у истоков его создания.



Клавдия Трескина родилась26 марта 1924 года в селе Посольск Кабанского района. Когда Клавдии исполнилось 16 лет, брат отвёз её в Улан-Удэ на работу, оставив жить у тётки. Знающую грамоту девушку приняли кассиром в парикмахерскую «Спецторга». Позже её перевели в магазин «Спецторга», что находился где-то в районе нынешнего главпочтамта.



Когда началась война, комсомолку Трескину вместе с другими молодыми людьми направили на работу в небольшое село Шартыкей Торейского района, в колхоз им. Ворошилова. В деревнях оставались одни женщины, работать было некому. Когда с фронта начали возвращаться солдаты, с одним из них – Борисом Клочихиным, командовавшим взводом противотанковых ружей 321 стрелковой дивизии 74 стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта, награждённым орденом Красной звезды, медалью «За Отвагу», «За победу над Германией», Клавдия связала свою жизнь.



В 1947 году в семье Клавдии и Бориса появилась дочь Нина, в 1949 году родилась вторая дочь Валентина, а в 1952 году – сын Владимир. А спустя некоторое время в их семье появились ещё два мальчика – Анатолий (1947) и Иван (1950). После трагической гибели сестры Капитолины Клавдия и Борис не позволили отдать малышей в детский дом, а взяли на воспитание к себе.



Кем только не работала Клавдия Алексеевна все эти годы: санитаркой Желтуринского медпункта, завхозом, счетоводом Желтуринской сельской школы, а многие годы – продавцом магазина Желтуринского сельпо. Несмотря на такую трудовую деятельность Клавдия Алексеевна успевала вместе с мужем принимать активное участие в создании и становлении Желтуринского казачьего хора, выступали в основном составе.



В 1975 году у Клавдии Алексеевны появились первые внуки. С 1999 года Клавдии Алексеевны становится уже прабабушкой. Сейчас у Клавдии Алексеевны уже 15 правнуков.



Как сообщили в республиканском центре народного творчества, Желтуринский народный казачий хор был создан в августе 1979 года. Основатель – завкафедрой хорового дирижирования Восточно-Сибирского государственного института культуры, заслуженный работник культуры республики Бурятия Михаил Белокрыс.



Первое выступление казачьего хора состоялось 24 августа 1979 года. За время со дня основания своей деятельности коллектив проделал большую работу по изучению и восстановлению старинных казачьих песен, обычаев, сбору и разучиванию песен различных жанров: этнических, героических, обрядовых, трудовых, лирических хороводных, шуточных, свадебных и других.



В 1982 году коллективу было присвоено звание «народного» и более 40 лет Желтуринский казачий хор с честью носит высокое звание.

