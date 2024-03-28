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В Улан-Удэ реализуют 15 молодёжных соцпроектов

В Улан-Удэ реализуют 15 молодёжных соцпроектов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Авторам проектов предоставят гранты общей суммой в 2 млн рублей

Победителей городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу» наградили 27 марта в Улан-Удэ. 15 проектов, набравшие наибольшее число голосов специальной комиссии, будут реализованы в этом году.

- Мы проводим конкурс ежегодно. В этом году нам поступило 29 заявок и почти половина из них стали победителями. Все они получат гранты на реализацию своих проектов. Отмечу, что в этом году общая сумма субсидий из городского бюджета на гранты увеличена и составила 2 млн рублей, - рассказал Михаил Иванов, заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации города Улан-Удэ.

Темы одобренных проектов самые различные: студенческое самоуправление, поддержка молодых семей, содействие развитию молодёжного предпринимательства, обучение молодого поколения и многое другое. Так, одним из победителей стал проект «Добровольцы в ЧС» РОО «Студенческий пожарно-спасательный отряд «Атлант» ВСГУТУ.

- Наш отряд функционирует с 2009 года. Все ребята в отряде – студенты, которые обучаются в нашем университете. Они проходят подготовку и становятся общественными спасателями 3 класса. Получают доступ на участие в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах по тушению пожаров. Благодаря гранту мы сможем укрепить материально-техническую базу, будет закуплено новое снаряжение для выполнения спасательных работ, - сказал Сергей Гулгенов, руководитель проекта «Добровольцы в ЧС».

Ещё один проект – победитель, но уже на образовательную тематику, называется «Грантрайтинг – путь к успеху». Его представил молодёжный коллектив студентов ВСГУТУ.

- Наш проект направлен на создание образовательной программы, которая помогает школьникам, студентам, молодым учёным, работающей молодёжи, молодым предпринимателям учиться писать заявки на гранты. Потому что это как никогда актуально. Не все знают, как правильно их оформить, какие есть тонкости при подготовке заявок. Проект мы будем реализовывать в форме образовательной программы – семинары, классные часы в школах, онлайн-вебинары, также планируем провести форум, - поделилась Диана Мануева, руководитель проекта «Грантрайтинг – путь к успеху».

Ознакомиться с полным списком проектов-победителей можно на сайте администрации Улан-Удэ.
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