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В Улан-Удэ развернулась дискуссия вокруг мемориала участникам СВО

В Улан-Удэ развернулась дискуссия вокруг мемориала участникам СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие жители призывают отложить его возведение

Жители Улан-Удэ в соцсетях активно дискутируют по поводу будущего мемориала в честь участников СВО. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стал известен проект – победитель конкурса эскизов. Воплотить в жизнь решено идею памятника в виде небесной юрты. Отмечается, что возведут его в парке Железнодорожников в 2025 году. Предварительная стоимость – 25 млн рублей, финансирование выделит республиканский бюджет.

«Первый вопрос: почему сейчас? Памятники ставят «в память» о каком-то событии, когда оно закончится уже, а СВО ещё идёт и пока непонятно, когда закончится. Разве в Великую Отечественную ставили памятники? Нет, и каждую копейку направляли на фронт. Бурятия куда бежит впереди? И вот второй вопрос: на 24 миллиона можно помочь – дроны купить, машины, оборудование, можно раненым помочь на ноги встать на эти деньги, а памятники ставить уже потом», - написала местная жительница в паблике «Аноним 03».

Меньше чем за сутки пост набрал свыше 4 тысячи лайков и больше 300 комментариев. Многие комментаторы согласились с этим мнением, предложив деньги направить непосредственно военным:

«Да, эти миллионы надо на нужды СВО отправить»,

«Лучше и правда помочь военным этими деньгами»,

«Лучше помочь воинам сейчас, а на памятник мы сами скинемся»,

«Куда жаловаться? Надо петиции какие-то писать».

Поддерживает это мнение и военкор из Бурятии Александр Гармаев. «Эти средства явно найдут лучшее применение в виде дронов и средств РЭБ. Да и проект явно сыроват и визуально слабоват. Воинам глубоко плевать, какой там памятник ваяют, вопрос необходимого снаряжения и транспорта важней», - написал он в своём Telegram-канале.

В то же время часть пользователей поддержала установку мемориала:

«Чего вы докопались до памятников?! Вы хоть копейку дали на памятник? Родственники погибших хоть придут к памятнику и молча постоят и почтут память»,

«Я не согласен, память участников и погибших должна быть увековечена, и не важно, закончилась СВО или нет»,

«Это память о тех, кто больше не вернётся. Это малое, что мы можем сделать для их родных! Помнить надо! Мне лично этот памятник никак не мешает».

Известно, что высота будущего памятника составит 15,5 метров. Создатели проекта пожелали возвести монумент из белой колоннады, красного гранита и бронзы. Однако итоговые компоненты будут определены после разработки проектно-сметной документации.
памятник

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