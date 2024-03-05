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В нацпарке Забайкалья за день инспекторы встретили 11 лосей

В нацпарке Забайкалья за день инспекторы встретили 11 лосей
Общество,  Фото:национальный парк «Чикой»
Неожиданные встречи случились во время зимних учётных работ

В национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае проходит зимний маршрутный учёт. Учётные работы проводят государственные инспекторы и сотрудники отдела науки.

В очередной выезд на зимний маршрутный учёт сотрудниками парка были зафиксированы следы лосей, изюбря, белки, кабарги, волка и белой куропатки. Все встреченные пересечения следов животных занесли в учётную ведомость и отметили на схеме учёта.

Встретились сотрудникам парка и те, кто оставил следы. Так, только за один день проведения учёта сотрудники парка в разное время и в разной местности зафиксировали 11 особей лосей.

- Полученная информация служит базой для определения видового, количественного состава животных, помогает оценить колебания численности видов и сделать ряд других выводов, касающихся сохранения биологического разнообразия на территории парка, - отметил младший научный сотрудник Дмитрий Болдырев.

Забайкальский край национальный парк лось ЗМУ

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