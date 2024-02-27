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В Народном Хурале потребовали отозвать законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

В Народном Хурале потребовали отозвать законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить район и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение.

Подобным путём захотели недавно пойти и в Улан-Удэ. Соответствующий законопроект в конце января внесли на рассмотрение депутатов Народного Хурала. Его планировалось обсудить и одобрить на сессии республиканского парламента, перенесённой с 29 на 27 февраля.

Однако этот вопрос из повестки в итоге убрали. Как стало известно «Байкал-Daily», ему могут посвятить отдельную, внеочередную сессию НХ. А на самом пленарном заседании 27-го числа депутат от КПРФ Виктор Малышенко потребовал отозвать законопроект, который ранее рассмотрели во всех комитетах Хурала.

- В соответствии с концепцией этого законопроекта, предлагается отменить прямые всенародные выборы мэра Улан-Удэ и заменить их избранием из числа депутатов улан-удэнского горсовета, – напомнил Малышенко. – Уверен, что это негативно повлияет на доверие граждан к процедуре выборов в целом и приведёт к дальнейшему снижению явки избирателей на участки. Сегодня даже президент России избирается прямым всенародным голосованием.

По мнению парламентария, отмена прямых выборов снизит ответственность градоначальника перед населением. А в городе тем временем «много нерешённых проблем». Виктор Малышенко добавил: депутаты должны отстаивать интересы улан-удэнцев, а не голосовать «за» эту инициативу.

- Предлагаю отозвать этот проект закона. Сегодня очень важно сохранить демократические процедуры и доверие на всех уровнях власти, – заключил он.

Чем обернётся для Улан-Удэ новая модель выборов, ранее рассказали эксперты. 


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