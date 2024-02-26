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В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить район и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение.

Таким же путём захотели недавно пойти и в Улан-Удэ. Соответствующий законопроект в конце января внесли на рассмотрение депутатов Народного Хурала. Его планировалось обсудить и одобрить на ближайшей сессии республиканского парламента, перенесённой с 29 на 27 февраля. 

Однако этот вопрос в итоге из повестки убрали. Как стало известно «Байкал-Daily», ему могут посвятить отдельную, внеочередную сессию НХ. Чем обернутся для Улан-Удэ выборы по конкурсу, ранее рассказали эксперты. 


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