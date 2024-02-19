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В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра

В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину

В Бурятии сформировали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы пригородного Тарбагатайского района. Её членов назначил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подписал соответствующее распоряжение, которое разместили на официальном сайте правительства РБ.

В состав комиссии включили пять высокопоставленных чиновников. Это министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, руководитель Минобрнауки Валерий Поздняков, министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев, первый замминистра соцзащиты Анастасия Меринова и начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями комитета территориального развития администрации главы Бурятии Анжела Зайцева.

Документ уже вступил в силу. На сессии райсовета, которая состоялась неделю назад, депутаты приняли отставку прежнего тарбагатайского главы Владимира Смолина. Свои полномочия он добровольно сложил в четверг, 15-го числа.

Нового руководителя муниципального образования выберут по конкурсу. Для этого объявят отбор кандидатов. Дату, с которой начнётся приём документов, согласует районный совет.

Месяц назад стало известно, что Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Местные жители высказывали сожаления по этому поводу в соцсетях.

Ранее уже бывший руководитель МО в разговоре с «Байкал-Daily» подтвердил информацию о своём добровольном уходе с поста. «Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу», – подчеркнул он.
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