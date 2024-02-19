В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра



В Бурятии сформировали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы пригородного Тарбагатайского района. Её членов назначил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подписал соответствующее распоряжение, которое разместили на официальном сайте правительства РБ.



В состав комиссии включили пять высокопоставленных чиновников. Это министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, руководитель Минобрнауки Валерий Поздняков, министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев, первый замминистра соцзащиты Анастасия Меринова и начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями комитета территориального развития администрации главы Бурятии Анжела Зайцева.



Документ уже вступил в силу. На сессии райсовета, которая состоялась неделю назад, депутаты Документ уже вступил в силу. На сессии райсовета, которая состоялась неделю назад, депутаты приняли отставку прежнего тарбагатайского главы Владимира Смолина. Свои полномочия он добровольно сложил в четверг, 15-го числа.