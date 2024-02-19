У села в Бурятии охотники наткнулись на лисичку с бешенством



В Бурятии обнаружили ещё одну лису с бешенством. На этот раз – в Иволгинском районе, около улуса Оронгой. Слухи об этом поползли среди местных жителей, а позже информацию подтвердили в районной ветслужбе.



Там отметили, что Оронгой является неблагополучным по бешенству. Заражённый им зверь попался охотникам.



- Поскольку это природно-очаговое заболевание, ареал захватывает сёла Кибалино, Колобки и т. д, – приводит ответ ведомства «Иволга-инфо.24/7».



Вакцинация от опасного заболевания уже стартовала. В конце января бешеная лиса Вакцинация от опасного заболевания уже стартовала. В конце января бешеная лиса объявилась в Селенгинском районе. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её.