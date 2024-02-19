У села в Бурятии охотники наткнулись на лисичку с бешенством

В Бурятии обнаружили ещё одну лису с бешенством. На этот раз – в Иволгинском районе, около улуса Оронгой. Слухи об этом поползли среди местных жителей, а позже информацию подтвердили в районной ветслужбе.
Там отметили, что Оронгой является неблагополучным по бешенству. Заражённый им зверь попался охотникам.
- Поскольку это природно-очаговое заболевание, ареал захватывает сёла Кибалино, Колобки и т. д, – приводит ответ ведомства «Иволга-инфо.24/7».
Вакцинация от опасного заболевания уже стартовала. В конце января бешеная лиса объявилась в Селенгинском районе. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её.
Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.
В радиусе трёх километров от неё скотины нет. Там провели дезинфекцию. А вскоре возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.
Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.
Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Карантин продлится 60 дней – то есть два месяца.