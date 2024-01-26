На переправе в районе Бурятии объявилась бешеная лисичка

Рыжая хищница вела себя агрессивно и не хотела уходить



В Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно и не реагировала на попытки прогнать её. Об этом рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Сотрудники Бурприроднадзора изъяли животное для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось.



В ведомстве отметили: появление диких зверей в населённых пунктах может говорить о наличии у них этого опасного заболевания. Потому прикармливать их нельзя, а домашних животных нужно своевременно прививать от бешенства.



