Рыжая хищница вела себя агрессивно и не хотела уходить
В Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно и не реагировала на попытки прогнать её. Об этом рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
Сотрудники Бурприроднадзора изъяли животное для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось.
В ведомстве отметили: появление диких зверей в населённых пунктах может говорить о наличии у них этого опасного заболевания. Потому прикармливать их нельзя, а домашних животных нужно своевременно прививать от бешенства.
На переправе в районе Бурятии объявилась бешеная лисичка
Происшествия, Фото:
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