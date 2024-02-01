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Из-за бешеной лисички в районе Бурятии объявили 60-дневный карантин

Из-за бешеной лисички в районе Бурятии объявили 60-дневный карантин
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Там ввели ряд серьёзных ограничений

На минувшей неделе в Селенгинском районе Бурятии объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось.

Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.

В радиусе трёх километров от этого места никаких сельскохозяйственных животных не оказалось. Там провели дезинфекцию. А недавно возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» объявили карантин. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.

Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.

Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Карантин продлится 60 дней – то есть два месяца. 
лисицы животные бешенство карантин

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