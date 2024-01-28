В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке

Недавно в Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.
Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось.
Кое-какие подробности произошедшего рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.
В радиусе трёх километров от этого места никаких сельскохозяйственных животных не оказалось, так что там просто провели дезинфекцию. Ситуация остаётся на контроле ветстнации района по борьбе с болезнями животных.