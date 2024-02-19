«Наша головная боль»: В центре Улан-Удэ усовершенствуют многострадальные качели



За многострадальные качели возьмутся в комитете городского хозяйства. Такое обещание дал во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) председатель КГХ Сергей Гашев.



- Это наша головная боль. Это первые качели в общественном пространстве. Архитекторы, которые планировали благоустройство площади Революции, взяли идею у Москвы. Не ожидали, что они будут настолько популярны – у молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность. Мы следим за этим и очень благодарны тем, кто даёт информацию о поломках.



В 2024 году качели хотят сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек. Впервые их



В 2024 году качели хотят сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек. Впервые их сломали в октябре 2021-го. Через два дня всё привели в порядок, но не прошло и месяца, как история повторилась . При повторном ремонте на конструкции установили усиленные шпильки и гайки и пообещали повесить рядом предупреждающие таблички. Заверили, что подумают и о видеокамерах.