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«Наша головная боль»: В центре Улан-Удэ усовершенствуют многострадальные качели

«Наша головная боль»: В центре Улан-Удэ усовершенствуют многострадальные качели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После этого они смогут выдержать и по семь человек

Два с половиной года назад, осенью 2021-го, в центре Улан-Удэ, на площади Революции, установили качели. Саму идею позаимствовали у москвичей – подобные есть на Триумфальной площади в российской столице. С тех пор их ломали несколько раз. Последний – в сентябре. На аттракцион забираются сразу по 7-8 человек, причём зачастую – с ногами, и нагрузку он просто не выдерживает.

За многострадальные качели возьмутся в комитете городского хозяйства. Такое обещание дал во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) председатель КГХ Сергей Гашев.

- Это наша головная боль. Это первые качели в общественном пространстве. Архитекторы, которые планировали благоустройство площади Революции, взяли идею у Москвы. Не ожидали, что они будут настолько популярны – у молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность. Мы следим за этим и очень благодарны тем, кто даёт информацию о поломках.
 
В 2024 году качели хотят сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек. Впервые их сломали в октябре 2021-го. Через два дня всё привели в порядок, но не прошло и месяца, как история повторилась. При повторном ремонте на конструкции установили усиленные шпильки и гайки и пообещали повесить рядом предупреждающие таблички. Заверили, что подумают и о видеокамерах.

качели благоустройство

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