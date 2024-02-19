В Улан-Удэ из-за низкой температуры воздуха отменили занятия у учащихся начальной школы. В 6:00 в столице Бурятии было -34 градуса.
Уроки перенесли в дистанционный формат, сообщили в комитете по образованию.
- Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя,- отметили в комитете.
В предыдущий раз занятия у учащихся с 1-4 классы отменяли 1 февраля. За окном было также 34 градуса мороза.
В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:
- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.
- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.