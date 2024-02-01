S7 Airlines объяснила инциденты с задержками самолётов из Улан-Удэ

Из Улан-Удэ не смогли вылететь два самолёта

В последние несколько дней на ряде рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 737-800, экипажи авиакомпании фиксировали изменения параметров работы одного из двигателей. Согласно требованиям безопасности полётов, командиры воздушных судов сразу принимали решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании S7Airlines.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 и 30 января экипажам рейса S7 3034 Улан-Удэ – Москва пришлось прерывать взлёт после начала разбега на полосе из-за помпажа двигателей. Оба Boeing 737-800 самостоятельно вернулись на перрон аэропорта «Байкал». Пассажиров отправили в Москву с задержкой на других лайнерах. Прокуратура и следком проводят проверки. 8 декабря 2023 года Boeing 737 не смог вылететь из Новосибирска.

По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателей была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости.

«Эффект загрязнения носит накопительный характер, - сообщила пресс-служба S7. - Важно подчеркнуть, что во всех случаях двигатель был полностью исправен. Работа самого двигателя не была нарушена, параметры работы двигателя не выходили за ограничения».

S7 Airlines решила изменить технологию противообледенительной обработки на самолётах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов будет происходит исключительно при выключенных двигателях.

«Для обеспечения безопасности полетов при наличии осадков в зимнее время, согласно общей мировой практике, противообледенительная обработка воздушных судов проводится перед самым взлетом, в том числе с работающими двигателями, - отметили в S7. - При этом с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель может засасываться стекающая противообледенительная жидкость. Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737-800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов».

Кроме того, в осенне-зимний период авиакомпания сократила интервалы между мойками двигателей, а также дополнительно ввела проверку состояния загрязнения лопаток компрессора двигателя с использованием бороскопа.

«Для S7 Airlines безопасность полётов – ключевой приоритет, - подчеркнула пресс-служба. - S7 обеспечивает необходимый объем регулярного технического обслуживания самолётов и поддержания летной годности всего флота».

Помпаж - срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся микровзрывами в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.

Бороскоп — прибор, который состоит из трубки, окуляра и объектива, связанных оптической системой. Бороскопы используются для осмотра и контроля работы внутренних механизмов, к которым нет доступа для визуального осмотра.