Вылететь не смогло воздушное судно со 170 пассажирами
Транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности полётов в связи с прерванным сегодня взлётом самолёта S7 в аэропорту Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл утром с самолётом, который должен был вылететь из Улан-Удэ в Москву. Борт вовремя приземлился в аэропорту «Байкал» в 8:28 по местному времени. А вот отправиться в Москву в 9:30 не смог.
- По предварительным данным, при разбеге по взлётно-посадочной полосе самолёта командир воздушного судна авиакомпании «Сибирь» принял решение о возврате к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Кроме того, доследственную проверку по факту авиационного происшествия начало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время самолёт отстранен от эксплуатации. 170 пассажиров пока разместили в аэропорту, их отправят в Москву резервным бортом.
Отмечается, что в период ожидания прокуратура контролирует соблюдение авиакомпанией прав пассажиров.
Это уже второй инцидент с рейсами авиакомпании S7 Airlines в Улан-Удэ за последнее время. Как сообщал «Байкал-Daily», утром 27 января Boeing 737-800 выехал на взлётно-посадочную полосу, начал разбег, но перед самым отрывом от земли экипаж обнаружил неполадки в работе двигателей. Пришлось прервать взлёт. Пассажиров отправили вечером на запасном самолёте.
В Улан-Удэ проводят проверку из-за прерванного взлёта самолёта S7
Происшествия, Фото:
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