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В аэропорту Улан-Удэ самолёт не смог взлететь из-за неисправности двигателей

В аэропорту Улан-Удэ самолёт не смог взлететь из-за неисправности двигателей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Рейс задержали

Утром 27 января самолёт S7 Airlines пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву. Неполадки обнаружили уже на взлётно-посадочной полосе во время разгона.

По данным SHOT, Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей. Самолёт выехал на взлётно-посадочную полосу (ВПП), начал разбег, но перед самым отрывом от земли экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя. Самолёт вернули на стоянку.

Но отказали оба двигателя.

«Boeing 737-800 прерванный взлёт, по докладу командира воздушного судна - помпаж левого и правого двигателей, - пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT. - Зарулил на стоянку самостоятельно. Метеорологические условия: ветер/тихо, видимость 1600 м,  дым. Проведен осмотр ВПП: посторонних предметов нет. oeing 737-800, RA-73665». 

Пассажиры ожидают запасной борт.

По данным «Байкал-Daily», утром задержали один вылет – S7 3034. Это основной ежедневный рейс Москва -Улан-Удэ – Москва для компании S7 Airlines: наследник ещё советского рейса из Внукова (затем из Домодедова) 115/116.

Вылет в Москву назначен на 18:00.

Гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев подтвердил «Байкал-Daily», , что пассажиры улетят примерно в это время.

Справка:

Помпаж - срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся микровзрывами в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.

Аэропорт "Байкал" авиация S7 S7 Airlines

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