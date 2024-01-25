В Бурятию доставили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

Его привезли из Москвы

Огонь семейного очага отправили во все регионы Дальневосточного федерального округа из столицы России. 24 января на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Дальнего Востока и Арктики прошла торжественная церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Она совпала с днём начала Года семьи. Его открыл президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Огонь для «Сердца России» в Москву привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме - родины святых Петра и Февронии. упружеский союз этих православных святых считается образцом христианского брака и символом счастливых семейных отношений. Супруги почитаются в России как покровители семьи и брака.

Огонь семейного очага «Сердце России» с выставки-форума «Россия» разъехался в Бурятию, Якутию, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, а также в Чукотский автономный округ.

В Улан-Удэ его привезла семья Сергея и Валентины Гармаевых.