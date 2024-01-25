25 января

24 января

Популярное

В Бурятию доставили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

В Бурятию доставили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»
Общество,  Фото:скриншот с видео

Его привезли из Москвы

Огонь семейного очага отправили во все регионы Дальневосточного федерального округа из столицы России. 24 января на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Дальнего Востока и Арктики прошла торжественная церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Она совпала с днём начала Года семьи. Его открыл президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Огонь для «Сердца России» в Москву привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме - родины святых Петра и Февронии. упружеский союз этих православных святых считается образцом христианского брака и символом счастливых семейных отношений. Супруги почитаются в России как покровители семьи и брака. 

Огонь семейного очага «Сердце России» с выставки-форума «Россия» разъехался в Бурятию, Якутию, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, а также в Чукотский автономный округ.

В Улан-Удэ его привезла семья Сергея и Валентины Гармаевых.

семья Год семьи огонь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Общество, 25.01.2024
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
Общество, 25.01.2024
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
Общество, 25.01.2024
Большинство из них учатся в ссузах
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Общество, 25.01.2024
На ней для спасения от наледных вод пришлось пробурить траншею
Жители Бурятии смогут улететь на Алтай прямым рейсом
Жители Бурятии смогут улететь на Алтай прямым рейсом
Общество, 25.01.2024
Билеты туда уже появились в продаже
В улан-удэнском СИЗО подростки тягали гантели
В улан-удэнском СИЗО подростки тягали гантели
Общество, 25.01.2024
В следственном изоляторе прошли спортивные состязания
Жителей Бурятии взволновал массовый сбой в работе Telegram
Жителей Бурятии взволновал массовый сбой в работе Telegram
Общество, 25.01.2024
В республике на время «отказал» популярный мессенджер
В Бурятии будут судить злостного уклониста
В Бурятии будут судить злостного уклониста
Общество, 25.01.2024
Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»
В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
Общество, 25.01.2024
Его не будет в течение двух часов
Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей
Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей
Общество, 25.01.2024
Для этого  они устроят еженедельный молебен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^