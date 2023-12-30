Семья в Бурятии воспитывает 22 ребёнка



В пятницу, 29 декабря, глава Бурятии поздравил многодетные семьи, воспитывающие шесть и более детей, вручил им сертификаты, награды и другие подарки.



- В первую очередь, хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы вы всегда были такими же дружными и счастливыми семьями. Чтобы у вас все было хорошо и все получалось. Хочется, чтобы в нашей республике и стране таких дружных семей было больше. Родителям желаю больше сил. Вы смелые и сильные люди, вы - гордость республики Бурятия. Я хочу, чтобы все на вас равнялись и брали с вас пример. Следующий год наш президент объявил Годом семьи, потому что семья – это самое главное, - сказал Алексей Цыденов.



В этом году 115 многодетных семей с шестью и более детьми получили жилищные сертификаты на приобретение жилья в общем размере 3,5 млн рублей. В том числе правительством республики дополнительно выделены средства для многодетных семей участников специальной военной операции. Это позволило оказать помощь в улучшении жилищных условий 22 таким семьям.



Программа по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих шесть и более детей, работает с 2011 года. За этот период выплаты из республиканского бюджета предоставлены 442 семьям на общую сумму свыше 1 млрд рублей.



В этот день госнаградой Республики Бурятия – медалью «За верность родительскому долгу» – награждена семья Гармаевых из Курумканского района. Сергей Мунхоевич и Валентина Зориктуевна воспитали двух родных сыновей и 20 приёмных детей. Старшие дети уже получили высшее и средне-профессиональное образование, успешно трудоустроены, создали свои семьи, младшие учатся в школе. Один из сыновей в 2014 году с отличием окончил школу, является выпускником Общевойсковой академии вооружённых сил России, участник военной операции в Сирии и специальной военной операции.



Также семья Гармаевых получит подготовленный совместно с предпринимателями республики подарок – автомобиль УАЗ Патриот, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- С 2009 года, помимо своих, мы начали воспитывать детей, сейчас у нас их 22. Многие уже выросли, создали свои семьи, но мы все общаемся, друг другу помогаем. И сегодня, получая столь высокую награду и подарки, мы очень рады и благодарны всем, кто нас всегда поддерживает, - поблагодарила Валентина Гармаева.





