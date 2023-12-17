Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии

В ноябре в Бурятии приняли закон, разрешающий усыплять бездомных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием. Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.
Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания (ПВС) пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.
После того, как Хурал одобрил инициативу, это растиражировали многие ведущие федеральные СМИ, а некоторые жители республики начали массово писать обращения председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Тот, в свою очередь, пообещал дойти до Генпрокуратуры.
Тем временем в правительстве РБ утвердили порядок создания и организации вышеупомянутых пунктов. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Цыденов. Документ уже вступил в силу.
В нём говорится, что ПВС – это специально оборудованное здание, строение или сооружение, которое не является приютом. С момента поимки и до умерщвления собаки будут жить там месяц, а вот тех, которые напали на человека, эвтаназия ждёт уже на 11-ый день после карантина.
Если в отлов попало домашнее четвероногое, по истечении 10-дневной изоляции его передадут уже в приют и начнут искать хозяина. Сами пункты могут быть государственными, муниципальными или частными, а их владельцами – индивидуальные предприниматели или юрлица. ПВС нельзя размещать в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий и в квартирах.
Животных после поимки определят в изолированные вольеры или отсеки либо в клетки определённого размера – причём в пунктах разрешат содержать только собак, отловленных в республике. Вольеры могут быть индивидуальными и групповыми, но в последних будут сидеть особи одного вида, которые не проявляют агрессию по отношению друг к другу.
Территорию, где находится ПВС, обязаны оградить забором. Её разделят на две зоны – производственную, то есть для самих псов, и административно-хозяйственную с подсобками и складом для хранения корма.
При поступлении собаки в ПВС в Интернете должны в течение трёх дней разместить её фото, описание, дату и место обнаружения и прочие сведения. Умерщвлять животных обещают «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».
Территорию, где находится ПВС, обязаны оградить забором. Её разделят на две зоны – производственную, то есть для самих псов, и административно-хозяйственную с подсобками и складом для хранения корма.
При поступлении собаки в ПВС в Интернете должны в течение трёх дней разместить её фото, описание, дату и место обнаружения и прочие сведения. Умерщвлять животных обещают «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».