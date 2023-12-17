Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии





В нём говорится, что ПВС – это специально оборудованное здание, строение или сооружение, которое не является приютом. С момента поимки и до умерщвления собаки будут жить там месяц, а вот тех, которые напали на человека, эвтаназия ждёт уже на 11-ый день после карантина.



Если в отлов попало домашнее четвероногое, по истечении 10-дневной изоляции его передадут уже в приют и начнут искать хозяина. Сами пункты могут быть государственными, муниципальными или частными, а их владельцами – индивидуальные предприниматели или юрлица. ПВС нельзя размещать в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий и в квартирах.





Животных после поимки определят в изолированные вольеры или отсеки либо в клетки определённого размера – причём в пунктах разрешат содержать только собак, отловленных в республике. Вольеры могут быть индивидуальными и групповыми, но в последних будут сидеть особи одного вида, которые не проявляют агрессию по отношению друг к другу.



Территорию, где находится ПВС, обязаны оградить забором. Её разделят на две зоны – производственную, то есть для самих псов, и административно-хозяйственную с подсобками и складом для хранения корма.



При поступлении собаки в ПВС в Интернете должны в течение трёх дней разместить её фото, описание, дату и место обнаружения и прочие сведения. Умерщвлять животных обещают «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».



