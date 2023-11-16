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В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак

В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Народном Хурале заявили, что уличные псы ничем не отличаются от волков

По всей Бурятии сегодня действует определённый порядок отлова бездомных собак, согласно которому после поимки их сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю.

Затем мелких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же и опасные навсегда остаются в питомниках. Соответствующий указ подписал в январе 2022-го глава республики Алексей Цыденов.

Осенью стало известно, что зоозащитные организации через суд намерены добиться отмены этого указа. Заседание состоялось в октябре в Новосибирске, и служители Фемиды встали на сторону общественников, удовлетворив их иск. Документ за подписью Цыденова признали недействующим. Однако животных, представляющих опасность для человека, решили оставить в приютах.

Тех же, которых продолжат отлавливать, отныне ждёт эвтаназия. На очередной сессии Народного Хурала депутаты в двух чтениях одобрили поправки в республиканский закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Бурятии». 

«Огромные финансовые ресурсы»

Докладчиком по вопросу выступил начальник республиканского управления ветеринарии Амгалан Дармаев. Он отметил, что уличные собаки – проблема, актуальная не только для России, но и для всего мира. Изучив мировой опыт, в Бурятии пришли к выводу, что схема ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) «изживает себя и перестаёт быть эффективной». Сейчас во многих странах безнадзорных животных подвергают эвтаназии.
 
К тому же в Бурятии на их содержание в приютах требуется всё больше денег.

- Проблема решается в основном за счёт вливания огромных финансовых ресурсов, – отметил Дармаев.
 
Он напомнил о шести резонансных нападениях псов на людей в Бурятии, четыре из которых были с летальным исходом (в РФ зафиксировали 132). Привёл и данные, подтверждающие, что с 2019 года обращений, связанных с укусами, в регионе стало меньше – их число сократилось с 4134 до 2170. Сказался запрет на возвращение крупных особей на улицы. В 2021-ом выпустили 6503, год спустя – лишь 648. Если в 2020-ом поймали 3501 животное, то в 2022-ом было уже 10 201.
 
Теперь отловленных собак предлагают умерщвлять. До этого они будут месяц находиться в так называемых пунктах временного содержания. Псов разрешат усыплять в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных (то есть страдающих каким-нибудь неизлечимым заболеванием). Также в списке «показаний» – неизлечимые последствия острой травмы, которые несовместимы с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства и организации, принявших сообщение о нападении.

Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих, у которых есть заболевание, представляющее угрозу для его сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пунктах временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.

Собака как оружие

Безнадзорных четвероногих становится больше в том числе из-за нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих любимцев или их потомство на улицу. Нововведения обеспечат безопасность и поспособствуют поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц и гуманному обращению с животными. «Это позволит снизить возникающую социальную напряжённость среди населения», – добавил руководитель управления ветеринарии.

Депутат Андрей Невьянцев отметил: сейчас важно сделать жизнь в республике комфортной и безопасной, а действующая программа ОСВВ этого не гарантирует. Он призвал не делиться на убийц собак и их защитников, а «всем вместе объединиться и решать проблему» – и властям, и зоозащитникам, и общественникам.
 
- Этот законопроект направлен на регулирование численности безнадзорных животных. Мы должны взять за правило, что на улицах их быть не должно, – отметил Невьянцев.

Он призвал ужесточить и требования к содержанию домашних псов. По мнению парламентария Николая Дашеева, сейчас в республике обходятся «какими-то полумерами».

- Понятно, что если собака покусала человека, причинила ему вред и у этой собаки есть хозяин, его необходимо привлекать к уголовной ответственности – как за использование холодного или огнестрельного оружия. А если животное натравили – чем оно в данном случае отличается от оружия, а безнадзорное – от дикого волка? – задался вопросом народный избранник. – У нас владельцы собак уходят от ответственности. Считаю, что требования надо ужесточать, а закон – поддержать. 

В итоге после 15-минутной дискуссии законопроект приняли большинством голосов. 

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