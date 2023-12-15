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В Бурятии после капремонта открыли детскую библиотеку

В Бурятии после капремонта открыли детскую библиотеку
Общество,  Фото:правительство РБ
Библиотеку отремонтировали в Баргузине

Баргузинскую детскую библиотеку открыли после капитального ремонта. Работы обошлись в 10,7 млн рублей.

Выполнено устройство фасада и кровли, установка потолков и полов, а также отделочные работы. Также проведены работы по установке системы отопления, электроснабжения, сантехники и благоустройство территории. Капремонт провели в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Сегодня я особенно рад присутствовать на открытии детской библиотеки в Баргузине по двум причинам. Я сам сын библиотекаря, моя мама всю жизнь проработала библиотекарем, и я вместе с ней ходил к ней на работу. Кроме того, эта библиотека отремонтирована по программе минсельхоза - комплексного развития сельских территорий. По этой программе, помимо библиотеки, мы ещё отремонтировали и построили шесть объектов в Баргузинском районе. Это ещё одна библиотека, два дома культуры, стадион, система водоотведения и уличное освещение. На будущий год у нас также планируется крупное строительство и капитальный ремонт. На эти цели выделяется 440 миллионов рублей. Будут построены Дом культуры, новый многофункциональный центр и центральный стадион в посёлке Усть-Баргузин, - отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

История Баргузинский библиотеки насчитывает уже более 70 лет. С 1947 года детская библиотека прошла долгий путь от отдела обслуживания детей до информационного центра.

Ежегодно библиотеку посещают более 1500 читателей, которые берут для чтения более 45 тысяч книг.

- К капитальному ремонту мы шли очень долгое время. И сейчас, в 2023 году, это свершилось! Было неотапливаемое здание, печное отопление, ни воды, ни туалетов не было. Сейчас всё это есть! Приходят дети разного возраста: от дошкольников до выпускников. В работе нам помогают педагоги, воспитатели и, конечно же, родители. Ведь именно в семье зарождается и прививается любовь к книге, - подчеркнула заведующая Баргузинской детской библиотекой Татьяна Амбул.

Открытие объекта после капитального ремонта приурочили к 100-летию Баргузинского района.
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