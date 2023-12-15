Света не было более чем в 100 домах
Жители дачного некоммерческого товарищества «Ургаса», что находится в Иволгинском районе, обратились в прокуратуру с жалобами на отсутствие электроэнергии.
- Установлено, что 10 декабря 2023 года в связи с аварией на трансформаторной подстанции, являющейся собственностью дачного товарищества, произошло отключение электроснабжения более чем в 100 жилых домах. В связи с этим по решению оперативного штаба Иволгинского района на территории сельского поселения «Гурульбинское» введён режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В целях недопущения нарушений прав граждан при ограничении режима потребления электрической энергии прокурор района объявил председателю товарищества предостережение.
После вмешательства органов прокуратуры в первые сутки после отключения электроэнергии на территории дачного товарищества организовали временное электроснабжение. А вскоре ДНТ оперативно приобрело и установило трансформаторную подстанцию необходимой мощности.
В пригороде Улан-Удэ жителям ДНТ вернули электричество благодаря прокуратуре
Общество, Фото:
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