На Левом берегу Улан-Удэ всю зиму будут строить сети водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Ввод в эксплуатацию объекта перенесли на следующий год



Работы на строительстве сетей водоснабжения на Левобережной части столицы Бурятии будут идти практически всю зиму. Стоимость контракта составила 337 млн рублей.



В этом году на водозаборной территории пробурили 2 скважины, построили 20 км сетей, повысительно-насосную станцию, а также для накопления воды установили два резервуара, ёмкостью 1000 куб. м. Строительство сетей водоснабжения замедлилось из-за дождевых и грунтовых вод. Сначала всё лето шли дожди, а осенью грунтовые воды не позволили своевременно сделать обвязку колодцев и выполнить монтаж запорной арматуры. Строители приступили к этим работам осенью.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, на данный момент установлено 20 из 100 колодцев, которые предусмотрены по плану. Также планируется сделать 40 пожарных гидрантов.



- Мы завершили укладку 100 метров трубопровода по ул. Баргузинской. На январь запланированы работы по бурению. Методом горизонтально-направленного бурения будет продолжена прокладка водоводов. По ТОСу «Эрдэни» предусмотрено строительство 9 км сетей. Жителям после окончания работ останется подключиться к водоводу, это расстояние от водовода до домов составляет от 10 до 20 метров, - рассказала о ходе работ заместитель директора ООО «СМП-10» Татьяна Корчуганова.



Жители частных домов должны будут получить технические условия присоединения в ресурсоснабжающей организации. Сначала разработать проект и оплатить работы за присоединение. Для этого им необходимо будет заключить контракт с одной из фирм, занимающейся подключением частных домов к магистральным сетям.



Замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков пояснил, что было заключено дополнительное соглашение с федеральным министерством строительства о переносе ввода в эксплуатацию этого объекта на следующий год.

- Осадки были частыми в этом году. Это подтверждено справками с Гидрометеоцентра. Тем не менее, после ввода в эксплуатацию системы водоснабжения, к качественной питьевой воде будут иметь доступ 52 тысячи человек Левобережной части. Проект «Чистая вода» предусматривает строительство магистральных сетей и водоводов по улицам, а техническое присоединение частных домовладений не предусмотрено проектом, - заявил чиновник.



