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У жителя Бурятии конфисковали в доход государства «шестёрку»

У жителя Бурятии конфисковали в доход государства «шестёрку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина также отправлен на обязательные работы

42-летнему жителю Хоринского района Бурятии суд назначил 480 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Установлено, что мужчина в октябре 2022 года был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в отсутствие водительских прав и в состоянии опьянения. В сентябре 2023 года осуждённый после употребления алкогольных напитков вновь сел за руль и поехал в магазин, вскоре был задержан полицейским, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Хоринский районный назначил мужчине 480 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года.

Автомобиль ВАЗ-21063, на котором совершено преступление, конфискован и обращён в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.

Как сообщал «Байкал-Daily», за первые полгода 2023-го Бурятия оказалась безоговорочным лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству конфискованных у пьяных водителей автомобилей.

автомобили алкогольное опьянение

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