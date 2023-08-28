Бурятия лидирует в ДФО по числу конфискованных у пьяных водителей авто

Республика лидирует с большим отрывом
Бурятия оказалась безоговорочным лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству конфискованных у пьяных водителей автомобилей. Актуальные данные раскрыли в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.
- За полгода на Дальнем Востоке у осуждённых водителей конфисковано 488 автомобилей (в 2022-м – 51). Наиболее часто такие решения принимались в Республике Бурятия (167), Сахалинской области (78), Хабаровском (66) и Забайкальском (46) краях, Республике Саха (Якутия) (55), Амурской области (41), Еврейской автономной области (20). В Камчатском крае конфисковано 7 автомобилей, Приморском крае – 4. Единичные случаи обращения автомашин в доход государства в Магаданской области (3) и Чукотском автономном округе (1), - говорится в сообщении.
Отметим, в целом на Дальнем Востоке количество фактов конфискации транспорта за вождение в состоянии опьянения возросло почти в 10 раз.
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
Водители зачастую идут на различные ухищрения, например, составляя фиктивные договоры о продаже транспорта родственникам. Впрочем, суды признают такие сделки формальными и совершёнными с целью уклонения от обращения имущества в доход казны.
Кроме того, не препятствует конфискации право совместной собственности супругов на автомобиль, а также его приобретение на кредитные средства и нахождение в залоге у банка.
К примеру, как сообщал «Байкал-Daily», недавно жительница Закаменского района Бурятии лишилась «Тойоты Короллы», на которой пьяным ездил её супруг. Мужчина пытался обжаловать это решение суда, но безуспешно.
А в случае продажи автомобиля после совершения преступления конфискации подлежат денежные средства, полученные по сделке.
Бурятия лидирует в ДФО по числу конфискованных у пьяных водителей авто
Общество, Фото:
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