В Улан-Удэ из-за непогоды в два раза выросло число ДТП

Госавтоинспекция Бурятии призвала водителей и пешеходов быть внимательнее

УГИБДД по Бурятии призвало участников дорожного движения быть внимательными на проезжей части.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Улан-Удэ ухудшилась дорожная ситуация. 4 декабря зарегистрировано 55 ДТП с механическими повреждениями, что больше обычного в два раза», - сообщили в Госавтоинспекции.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, инспекторы рекомендуют автомобилистам выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров.

«Помните, что пункт 10.1 правил дорожного движения гласит, что водители должны вести транспортное средство с учетом дорожных и метеорологических условий, а при возникновении опасности для движения, необходимо принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - напомнили в ГИБДД.

Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

«Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что транспортные средства остановились и пропускают вас. Помните, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля. Будьте внимательны!» - призвали инспекторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 5 декабря ветрено, до 24 м/с, а в Улан-Удэ - позёмка и порывы до 15-18 метров в секунду.