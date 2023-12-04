В столице Бурятии пройдёт турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ»

Призовой фонд составит 1 млн рублей



XVIII открытый традиционный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники – с 4-го по 8 января. Призовой фонд составит 1 млн рублей. На сегодня своё участие подтвердили 16 команд из Маньчжурии, Иркутска, Ангарска, Братска. Впервые в этом году примут участие команды из Кызыла и Хабаровска.



- По традиции, в турнире примут участие сильнейшие команды из регионов России – Иркутска, Ангарска, Братска, Новосибирска, Кемерова и Читы. Помимо этого, приедут команды из Маньчжурии и Улан-Батора. На сегодняшний день мы ведём переговоры с командами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Турнир выходит на мировой уровень, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



Ежегодно турнир проводится на самом высоком профессиональном уровне, несмотря на то, что он является любительским.



- На данный момент турнир является самым сильным и популярным в России, в своём формате. У нас представлены серьёзные команды с яркими игроками. Для обслуживания матчей приглашены профессиональные арбитры суперлиги России, - рассказал президент региональной общественной организации «Ассоциация любительского футбола Республики Бурятия» Дугар Санжицыбиков.



Улан-Удэ в этом году представит несколько команд, одна из которых «Улан-Удэ Сити».



- «Улан-Удэ Сити» - народная команда Улан-Удэ. В этом году мы планируем представить сильный состав участников, в числе которых будут приглашенные игроки, - отметил депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, капитан команды «Улан-Удэ Сити» Владимир Ильин.



Турнир пройдёт на аренах Культурно-спортивного комплекса и Физкультурно-спортивного комплекса. График игр будет утверждён после жеребьёвки. Для посетителей вход свободный.





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