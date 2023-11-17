Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты

«Не можем приобрести себе самые элементарные вещи», - жалуются сельчане



Жители баунтовского посёлка Уакит пожаловались на то, что у них нет возможности приобрести необходимые товары. В частности, речь идёт о халатах и валенках, которые сейчас необходимы в морозную погоду. Проблему озвучили в группе «Баунт-инфо.24/7».



- Мы жители, которые не выезжаем в районы (Багдарин, город), не можем приобрести себе самые элементарные вещи. У нас есть продснабовский магазин, в котором никогда нечего нет, и по заявкам продавцы работать не хотят. Просим завести вещи и обувь (валенки) для пожилых людей, - сетуют местные жители.



В магазине же информацию опровергли. Там заявили, что заявки на промышленные товары Ципиканского продснаба в Уаките принимаются, «вплоть до указания размера, цвета и т.п.».



- Промышленные товары не относятся к товарам первой необходимости и авиарасходы не возмещаются. Но если покупатель готов приобрести товар с наценкой расходов авиаперевозки, то товар будет приобретён и отправлен. Промышленные товары завозятся в магазин Ципиканского продснаба п. Уакит по дорогам зимнего действия, заявки населения учитываются и исполняются. И надо своевременно подать заявку и оплатить завезённый по заявке товар, – цитирует «Баунт-инфо.24/7» ОАО «Ципиканский продснаб».



Здесь же опровергли информацию о том, что население не может приобрести промышленные товары, поскольку промтоварами в селе торгуют как минимум ещё три предпринимателя.



