17 ноября

16 ноября

Популярное

Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты

Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты
Общество,  Фото:pixabay.com
«Не можем приобрести себе самые элементарные вещи», - жалуются сельчане

Жители баунтовского посёлка Уакит пожаловались на то, что у них нет возможности приобрести необходимые товары. В частности, речь идёт о халатах и валенках, которые сейчас необходимы в морозную погоду. Проблему озвучили в группе «Баунт-инфо.24/7».

- Мы жители, которые не выезжаем в районы (Багдарин, город), не можем приобрести себе самые элементарные вещи. У нас есть продснабовский магазин, в котором никогда нечего нет, и по заявкам продавцы работать не хотят. Просим завести вещи и обувь (валенки) для пожилых людей, - сетуют местные жители.

В магазине же информацию опровергли. Там заявили, что заявки на промышленные товары Ципиканского продснаба в Уаките принимаются, «вплоть до указания размера, цвета и т.п.».

- Промышленные товары не относятся к товарам первой необходимости и авиарасходы не возмещаются. Но если покупатель готов приобрести товар с наценкой расходов авиаперевозки, то товар будет приобретён и отправлен. Промышленные товары завозятся в магазин Ципиканского продснаба п. Уакит по дорогам зимнего действия, заявки населения учитываются и исполняются. И надо своевременно подать заявку и оплатить завезённый по заявке товар, – цитирует «Баунт-инфо.24/7» ОАО «Ципиканский продснаб».

Здесь же опровергли информацию о том, что население не может приобрести промышленные товары, поскольку промтоварами в селе торгуют как минимум ещё три предпринимателя.

магазин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии чествовали детей-героев
В Бурятии чествовали детей-героев
Общество, 17.11.2023
Их наградили памятной медалью «За проявленное мужество»
Бурятия и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 17.11.2023
Особое внимание будет уделено поддержке информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности
Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты
Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты
Общество, 17.11.2023
«Не можем приобрести себе самые элементарные вещи», - жалуются сельчане
К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
Общество, 17.11.2023
При этом строительство детсадов будет продолжено
На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
Общество, 17.11.2023
Мусором завалили участок почти в два гектара 
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Общество, 17.11.2023
Мэр города поздравил полицейских с профессиональным праздником
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Общество, 17.11.2023
Ранее они собрали более миллиона рублей
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество, 17.11.2023
Ему придётся 180 часов потрудиться на благо общества
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
Общество, 17.11.2023
Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Общество, 17.11.2023
В дополнение к ним горожане намерены взять отпуск или отгулы
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 17.11.2023
Местами ожидается плюсовая температура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^