Мэр Улан-Удэ рассказал о выделенных полосах для автобусов

Знаки «А» появились на проспекте 50-летия Октября



Как успели заметить автолюбители столицы Бурятии, на самом оживлённом проспекте Улан-Удэ между Октябрём и Элеватором появились знаки «А», обозначающие выделенную полосу для общественного транспорта. Почему было принято такое решение, объяснил мэр города Игорь Шутенков.



- Автобусы и трамваи ежедневно перевозят 208 тысяч уланудэнцев. Автобусы должны работать быстро и комфортно. Выделенные полосы — обычная практика в крупных городах. Сейчас 3 полосы с «Октября» переходят в 2 у Элеватора, создавая неудобство. Автодороги строились в 70-80-е годы прошлого века. С тех пор количество автомобилей на дорогах Улан-Удэ выросло в десятки раз, - сообщил мэр.



По его словам, это начало. Ввод моста «Талаан», расширение Читинского переезда, строительство переезда в посёлке Стеклозавод хорошо изменят транспортную систему. Благодаря мосту «Талаан» и обновлённым переездам, Элеватор «разгрузится» на треть.



- Благодарю неравнодушных жителей, которые предлагают идеи по оптимизации городской транспортной сети. Мы делаем город более комфортным, в том числе и в части разгрузки автомобильного трафика, - добавил Игорь Шутенков.





