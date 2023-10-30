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Платному туалету в центре Улан-Удэ принесли в жертву ель

Платному туалету в центре Улан-Удэ принесли в жертву ель
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её пообещали посадить в другом месте

Недавно в самом центре бурятской столицы, на площади Советов, появился платный модульный туалет – такой же, как на площади Революции.  Работать санузел будет круглый год. Там две кабинки, одна из которых предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ради клозета пришлось пожертвовать елью, которая росла сбоку. Её выкорчевали, что до глубины души возмутило жителей Улан-Удэ.

 

Ситуацию прокомментировали в комитете городского хозяйства.

- Работы по подготовке места для установки мобильного туалета проводилось в соответствии со всеми необходимыми разрешениями и утверждённым графиком. Зелёное насаждение будет пересажено в другом месте, – отметили в КГХ.

Что именно за место нашли для ели, в комитете не уточнили. Но точно известно, что это не площадь Советов – там свободного пространства для дерева нет.

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