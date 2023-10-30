Платному туалету в центре Улан-Удэ принесли в жертву ель

Ситуацию прокомментировали в комитете городского хозяйства.- Работы по подготовке места для установки мобильного туалета проводилось в соответствии со всеми необходимыми разрешениями и утверждённым графиком. Зелёное насаждение будет пересажено в другом месте, – отметили в КГХ.Что именно за место нашли для ели, в комитете не уточнили. Но точно известно, что это не площадь Советов – там свободного пространства для дерева нет.