На главной площади Улан-Удэ появился туалет

На площади Советов в Улан-Удэ устанавливают модульный санузел.
Сейчас рабочие ведут пуско-наладочные работы по настройке оборудования и устанавливают пандус. Планируется, что туалет заработает завтра, 21 октября, сообщили в комбинате по благоустройству.
Модульный санузел будет работать круглый год. Там две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан, а также рукомойники.
Доступ в туалетную кабину будет возможен после оплаты банковской картой, стоимость – 15 рублей.
Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности.
Подобный санузел уже заработал возле Гостиных рядов. В ближайшее время такие мобильные туалеты будут запущены на улице Соборная.
Благодаря тому, что модульные санузлы легко демонтируются, в будущем их планируется использовать на крупных мероприятиях в городе.