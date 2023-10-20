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На главной площади Улан-Удэ появился туалет

На главной площади Улан-Удэ появился туалет
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Он будет платным

На площади Советов в Улан-Удэ устанавливают модульный санузел.

Сейчас рабочие ведут пуско-наладочные работы по настройке оборудования и устанавливают пандус. Планируется, что туалет заработает завтра, 21 октября, сообщили в комбинате по благоустройству. 

Модульный санузел будет работать круглый год. Там две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан, а также рукомойники.

Доступ в туалетную кабину будет возможен после оплаты банковской картой, стоимость – 15 рублей.


Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности.

Подобный санузел уже заработал возле Гостиных рядов. В ближайшее время такие мобильные туалеты будут запущены на улице Соборная.

Благодаря тому, что модульные санузлы легко демонтируются, в будущем их планируется использовать на крупных мероприятиях в городе.
туалеты благоустройство

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