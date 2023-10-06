В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху

За расселённым домом на Стеклозаводе недоглядели сотрудники ЧОП
Минувшей весной в Улан-Удэ решили экстренно расселить людей, проживавших в доме № 3 на улице Воронежская. Речь о бывшем общежитии Стеклозавода. Дело в том, что несущие конструкции там могли рухнуть в любой момент.
Собственникам, у которых не оказалось другого жилья в Улан-Удэ, и нанимателям (те, кто жили по договору социального найма) пообещали ежемесячную компенсацию за аренду – от 15 до 18 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачивать ежемесячно до тех пор, пока люди не получат новые квартиры.
Сам дом в следующем году включат в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Тем временем опустевшую общагу принялись разворовывать – неизвестные снимали и выносили оттуда чугунные батареи, хотя здание должны были охранять сотрудники ЧОП.
Администрация Советского района направила частному охранному предприятию претензию. Ему назначили штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Последний уже расторгли.
С порчей и кражей имущества разберутся сотрудники полиции. Материалы сейчас находятся в правоохранительных органах. Как сообщал «Байкал-Daily», на фасаде общежития появились глубокие трещины, а стены разрушались от постоянной сырости. А ещё в здании, построенном полвека назад – в 1972 году и признанном аварийным в 2019-ом – выбитые счётчики, сожжённые выключатели и выкрученные краны.
После недавних землетрясений, докатившихся до столицы республики, мэрия города заказала техэкспертизу четырёхэтажного дома-развалюхи и решила актуализировать списки жильцов и собственников. Часть из них, кстати, на тот момент сами съехали из общаги и поселились в другом месте.
Всего в этом общежитии насчитывалось более 200 комнат и 160 собственников. Жители просили о помощи не один год. Они боялись, что постройка может рухнуть в любой момент, так как дом прогнил и весь в трещинах. Этой историей даже заинтересовался председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему пришлось убрать за собой весь мусор
По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей
Мужчина сломался посреди федеральной трассы
С начала года они наели на 10 с лишним миллиардов рублей
Водитель большегруза проигнорировал ограничения
Нарушителю придётся выложить 500 рублей
За расселённым домом на Стеклозаводе недоглядели сотрудники ЧОП
Облаву на них устроили в центре города
Эксперты назвали самые востребованные в республике профессии
Фудшеринг одобряет более половины горожан
Награждение состоялось в Москве
По маршруту запустили комфортабельный автобус
Автомобилистам придётся сутки следовать в объезд
Присвоившего их человека ждут увечья, уродство и страдания
Николай Кобылкин погиб при задержании вооружённого преступника 35 лет назад