06 октября

05 октября

Популярное

В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху

В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
За расселённым домом на Стеклозаводе недоглядели сотрудники ЧОП

Минувшей весной в Улан-Удэ решили экстренно расселить людей, проживавших в доме № 3 на улице Воронежская. Речь о бывшем общежитии Стеклозавода. Дело в том, что несущие конструкции там могли рухнуть в любой момент.

Собственникам, у которых не оказалось другого жилья в Улан-Удэ, и нанимателям (те, кто жили по договору социального найма) пообещали ежемесячную компенсацию за аренду – от 15 до 18 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачивать ежемесячно до тех пор, пока люди не получат новые квартиры.

Сам дом в следующем году включат в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Тем временем опустевшую общагу принялись разворовывать – неизвестные снимали и выносили оттуда чугунные батареи, хотя здание должны были охранять сотрудники ЧОП.

Администрация Советского района направила частному охранному предприятию претензию. Ему назначили штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Последний уже расторгли.

С порчей и кражей имущества разберутся сотрудники полиции. Материалы сейчас находятся в правоохранительных органах. Как сообщал «Байкал-Daily», на фасаде общежития появились глубокие трещины, а стены разрушались от постоянной сырости. А ещё в здании, построенном полвека назад – в 1972 году и признанном аварийным в 2019-ом – выбитые счётчики, сожжённые выключатели и выкрученные краны.

После недавних землетрясений, докатившихся до столицы республики, мэрия города заказала техэкспертизу четырёхэтажного дома-развалюхи и решила актуализировать списки жильцов и собственников. Часть из них, кстати, на тот момент сами съехали из общаги и поселились в другом месте.

Всего в этом общежитии насчитывалось более 200 комнат и 160 собственников. Жители просили о помощи не один год. Они боялись, что постройка может рухнуть в любой момент, так как дом прогнил и весь в трещинах. Этой историей даже заинтересовался председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
общежитие аварийное жилье кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии продаёт рублёвую монету 1964 года за полмиллиона
Житель Бурятии продаёт рублёвую монету 1964 года за полмиллиона
Общество, 06.10.2023
По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей
В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры
В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры
Общество, 06.10.2023
Мужчина сломался посреди федеральной трассы
Жители Бурятии зачастили в кафе и рестораны
Жители Бурятии зачастили в кафе и рестораны
Общество, 06.10.2023
С начала года они наели на 10 с лишним миллиардов рублей
Фура повредила мост на севере Бурятии
Фура повредила мост на севере Бурятии
Общество, 06.10.2023
Водитель большегруза проигнорировал ограничения

В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху
В столице Бурятии начали разворовывать общагу-развалюху
Общество, 06.10.2023
За расселённым домом на Стеклозаводе недоглядели сотрудники ЧОП
В столице Бурятии изловили пять бродячих собак
В столице Бурятии изловили пять бродячих собак
Общество, 06.10.2023
Облаву на них устроили в центре города
В Бурятии возрос спрос на водителей и продавцов
В Бурятии возрос спрос на водителей и продавцов
Общество, 06.10.2023
Эксперты назвали самые востребованные в республике профессии
Улан-удэнцы поддержали идею помогать пенсионерам просрочкой
Улан-удэнцы поддержали идею помогать пенсионерам просрочкой
Общество, 06.10.2023
Фудшеринг одобряет более половины горожан
До приграничного города в Бурятии теперь можно добраться с комфортом
До приграничного города в Бурятии теперь можно добраться с комфортом
Общество, 06.10.2023
По маршруту запустили комфортабельный автобус
В Улан-Удэ из-за ремонта на сетях перекроют часть улицы
В Улан-Удэ из-за ремонта на сетях перекроют часть улицы
Общество, 06.10.2023
Автомобилистам придётся сутки следовать в объезд
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за кражу буддийских статуэток и благовоний
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за кражу буддийских статуэток и благовоний
Общество, 06.10.2023
Присвоившего их человека ждут увечья, уродство и страдания

В Бурятии почтили память погибшего сотрудники уголовного розыска
В Бурятии почтили память погибшего сотрудники уголовного розыска
Общество, 06.10.2023
Николай Кобылкин погиб при задержании вооружённого преступника 35 лет назад 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^