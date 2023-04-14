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Разваливающейся улан-удэнской общагой занялся главный следователь России

Разваливающейся улан-удэнской общагой занялся главный следователь России
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
История с затянувшимся расселением аварийного дома дошла до Александра Бастрыкина

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на непростую ситуацию, сложившуюся в бывшем общежитии Стеклозавода на улице Воронежская. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности при организации работы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья (по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ). Об этом говорится на официальной странице информационного центра СКР во «ВКонтакте».

Там отметили, что признанный аварийным дом «несёт реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нём людей», но никакие меры власти всё равно не принимают. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову отчитаться о ходе дела и установленных в связи с ним обстоятельствах. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на фасаде общежития появились глубокие трещины, а стены разрушаются от постоянной сырости. А ещё в здании, построенном полвека назад – в 1972 году и признанном аварийным в 2019-ом – выбитые счётчики, сожжённые выключатели и выкрученные краны.

После недавних землетрясений, докатившихся до столицы Бурятии, мэрия города заказала техэкспертизу четырёхэтажного дома-развалюхи и решила актуализировать списки жильцов и собственников. Многие из них, кстати, уже съехали из общаги и поселились в другом месте.

Всего в этом общежитии более 200 комнат и 160 собственников. Жители просят о помощи уже не первый год. Они боятся, что постройка может рухнуть в любой момент, так как дом прогнил и весь в трещинах.

- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - рассказывали «Байкал-Daily» ранее жильцы аварийного дома.
аварийное жилье общежитие следственный комитет Бастрыкин

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