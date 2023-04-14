Разваливающейся улан-удэнской общагой занялся главный следователь России

История с затянувшимся расселением аварийного дома дошла до Александра Бастрыкина









Как сообщал «Байкал-Daily», на фасаде общежития появились глубокие трещины, а стены разрушаются от постоянной сырости. А ещё в здании, построенном полвека назад – в 1972 году и признанном аварийным в 2019-ом – выбитые счётчики, сожжённые выключатели и выкрученные краны.



После недавних землетрясений, докатившихся до столицы Бурятии, мэрия города заказала техэкспертизу четырёхэтажного дома-развалюхи и решила актуализировать списки жильцов и собственников. Многие из них, кстати, уже съехали из общаги и поселились в другом месте.











- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, -

Всего в этом общежитии более 200 комнат и 160 собственников. Жители просят о помощи уже не первый год. Они боятся, что постройка может рухнуть в любой момент, так как дом прогнил и весь в трещинах.- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - рассказывали «Байкал-Daily» ранее жильцы аварийного дома