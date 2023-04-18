Смогут снять квартиры: Мэрия Улан-Удэ расселит разрушающуюся общагу

Ранее проблемой заинтересовался глава СКР



Администрация Улан-Удэ приняла решение отселить жильцов дома по Воронежской, сообщила пресс-служба мэрии вечером 17 апреля. На основании полученных результатов технической экспертизы жильцов аварийного дома по улице Воронежской, 3 будут отселять из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Игоря Шутенкова.

«Байкал-Daily» сообщал, что председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 14 апреля отреагировал на непростую ситуацию, сложившуюся в бывшем общежитии Стеклозавода на улице Воронежская. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности при организации работы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья (по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ).

Жителям вручат уведомления об освобождении жилых помещений в течение 14 дней. В доме насчитывается 160 жилых помещений, 148 комнат в собственности граждан, 12 - муниципальных. Живут более 200 человек, из них 41 несовершеннолетний ребенок.

Собственникам жилья, не имеющим других жилых помещений, будет предоставлена выплата на аренду жилья в размере 15-18 тысяч рублей. «То есть вместо комнаты в общежитии с общим санузлом, можно снять однокомнатную квартиру, студию или частный дом», - уверены в мэрии.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ аренда однушки обходится в среднем в 18 463 рубля в месяц

Часть собственников имеют другое жилье, либо арендуют. Также подготовлен пункт временного размещения жителей общаги бывшего Стеклозавода на базе детского лагеря «Березка».

Семьям с детьми будет оказано содействие по переводу в близлежащие к новому месту жительства школы и детские сады.

Будет организована охрана дома, ограждение территории, а также дополнительное наружное освещение, выделена техника для вывоза имущества.

Бывшее общежитие Стеклозавода было признано аварийным в 2019 году и не было включено в федеральную программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Поскольку переселяли аварийные дома, включенные в программу до 2017 года.

Согласно полученной оценке технического состояния дома специализированной организацией эксплуатация здания осуществлялась в условиях высокого уровня инженерного и сейсмического риска.

С 13:00 17 апреля в границах дома по ул. Воронежская, 3 введен режим «Повышенная готовность».

Побывавшие ранее на месте представители Общественной палаты (ОП) Бурятии отметили, что такая же история была в своё время и в бывших общежитиях ЛВРЗ в Железнодорожном районе.



- Дом-то 1972 года постройки – то есть эксплуатируется 51 год. В нормальных условиях всё вполне бы соответствовало. Вы видели, какие места общественного пользования? Это, я бы сказала, нечеловеческие условия. А кто это создал? Это сделано человеческими руками – людьми, которые здесь проживают, – заявила зампредседателя ОП Светлана Хабаркова.

