Авиакомпания Hunnu Air прекращает полёты по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ

Последний рейс состоится 19 сентября

Авиарейсы Улан-Батор - Улан-Удэ прекращаются, сообщили в представительстве монгольской авиакомпании Hunnu Air в России. Ранее предполагалось, что по летнему расписанию полёты три раза в неделю будут осуществляться до 27 октября. Но последний рейс будет выполнен 19 сентября 2023 года.

«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты, необходимо обратиться по месту покупки», - предлагает авиакомпания. Речь о билетах, которые приобретались на более поздние даты.

Причина отмены полётов: «В связи с низкой загрузкой, по решению руководства авиакомпании».

«Байкал-Daily» писал, что с 11 января 2023 года Hunnu Air, летавшая в 2022 году в Улан-Удэ пять раз в неделю, сократила количество рейсов до двух. Тоже «из-за низкой загрузки». С 28 марта количество рейсов увеличили до трёх в неделю.

Монгольская авиакомпания возобновила чартерные полёты в столицу Бурятии ещё во время пандемии COVID-19 4 декабря 2021 года. Затем они стали регулярными.

«У меня обратный билет из Улан-Батора до Токио на 24 сентября. Как мне теперь добраться до УБ?» - спрашивают в соцсетях клиенты Hunnu Air.

«Из Улан-Удэ до Улан-Батора можно добраться на поезде и рейсовом автобусе (ежедневно с автовокзала)», - советуют неравнодушные пользователи.

«Цены пониже бы сделали, и загрузка полная была», - утверждают другие.