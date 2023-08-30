30 августа

29 августа

Популярное

Авиакомпания Hunnu Air прекращает полёты по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ

Авиакомпания Hunnu Air прекращает полёты по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Последний рейс состоится 19 сентября

Авиарейсы Улан-Батор - Улан-Удэ прекращаются, сообщили в представительстве монгольской авиакомпании Hunnu Air в России. Ранее предполагалось, что по летнему расписанию полёты три раза в неделю будут осуществляться до 27 октября. Но последний рейс будет выполнен 19 сентября 2023 года.

«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты, необходимо обратиться по месту покупки», - предлагает авиакомпания. Речь о билетах, которые приобретались на более поздние даты.

Причина отмены полётов: «В связи с низкой загрузкой, по решению руководства авиакомпании».

«Байкал-Daily» писал, что с 11 января 2023 года Hunnu Air, летавшая в 2022 году в Улан-Удэ пять раз в неделю, сократила количество рейсов до двух. Тоже «из-за низкой загрузки». С 28 марта количество рейсов увеличили до трёх в неделю.

Монгольская авиакомпания возобновила чартерные полёты в столицу Бурятии ещё во время пандемии COVID-19 4 декабря 2021 года. Затем они стали регулярными.

«У меня обратный билет из Улан-Батора до Токио на 24 сентября. Как мне теперь добраться до УБ?» - спрашивают в соцсетях клиенты Hunnu Air.

«Из Улан-Удэ до Улан-Батора можно добраться на поезде и рейсовом автобусе (ежедневно с автовокзала)», - советуют неравнодушные пользователи.

«Цены пониже бы сделали, и загрузка полная была», - утверждают другие.

Монголия авиация Улан-Батор Hunnu Air

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов
Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов
Общество, 30.08.2023
Общественники заявили, что на Стеклозаводе и без того перебор со «злачными» местами
В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою
В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою
Общество, 30.08.2023
Раньше дорога была гравийной
В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
Общество, 30.08.2023
Он состоится в микрорайоне Восточный
В Чите полицейские устроили облаву на мигрантов в хостеле
Общество, 30.08.2023
Во время рейда нашли сразу 19 нарушителей
Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Общество, 30.08.2023
Отставание от графика работ по тепломагистрали №3 произошло по нескольким причинам
В Улан-Удэ спасают собаку с сильным отёком головы
В Улан-Удэ спасают собаку с сильным отёком головы
Общество, 30.08.2023
Покалеченное животное подобрали на улице неравнодушные люди
Жители Бурятии увидят суперголубую луну 30 августа
Жители Бурятии увидят суперголубую луну 30 августа
Общество, 30.08.2023
Сочетание двух явлений – голубой луны и суперлуния – очень редкое
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
Общество, 30.08.2023
Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет
В Бурятии рассказали, с какого возраста можно приучать ребёнка к спорту
В Бурятии рассказали, с какого возраста можно приучать ребёнка к спорту
Общество, 30.08.2023
«Спортивный ребёнок - здоровый ребёнок», - отмечают медики
В Бурятии сельчане не могут утихомирить шумного мотоциклиста
В Бурятии сельчане не могут утихомирить шумного мотоциклиста
Общество, 30.08.2023
Он ночи напролёт носится по улицам без глушителя
В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой
В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой
Общество, 30.08.2023
Её ликвидацию отрепетировали на Богородском острове

В Улан-Удэ встретили победительницу первенства мира по тхэквондо
В Улан-Удэ встретили победительницу первенства мира по тхэквондо
Общество, 30.08.2023
Дарья Шелопугина завоевала золотую и две серебряные медали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^