В Бурятии уничтожили двух лисиц



Среди других целей такого регулирования – локализации очагов болезней, поддержание численности охотресурсов, а также предотвращение ущерба здоровью людей, объектам животного мира и среде их обитания.



Перед тем, как принять подобное решение, в ведомстве анализируют численность зверей, данные об их размещении в охотничьих угодьях, динамику их состояния и другие сведения госмониторинга. Сообщить об обнаружении трупов животных жители Бурятии могут в Бурприроднадзор по номеру 8 (3012) 44-19-45.











В начале сентября в соседнем с Усть-Кираном селом Бурдуны





Месяц назад, в августе, в селе Усть-Киран нашли мёртвую лисицу. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у рыжей хищницы подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте ввели карантин.В начале сентября в соседнем с Усть-Кираном селом Бурдуны нашли труп заражённого бешенством барсука . В селе ввели 60-дневный карантин.

В Бурятии продолжается регулирование численности плотоядных животных. В минувший вторник, 12 сентября, в сельском поселении «Усть-Киранское» Кяхтинского района уничтожили двух лисиц, чтобы предотвратить распространение бешенства. Такое решение приняли в Бурприроднадзоре.