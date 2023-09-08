В селе Бурятии ввели карантин из-за бешеного барсука

Труп животного нашли местные жители



В селе Бурдуны Кяхтинского района Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешеного барсука.



Труп животного местные жители нашли в 3 км от улуса Бурдуны. Отметим, в соседнем селе Усть-Киран 11 августа был установлен карантин из-за обнаружения трупа заражённой бешенством лисицы.



- Труп барсука был направлен в республиканскую ветеринарную лабораторию, где методом флуоресцирующих антител был выявлен вирус бешенства. Экстренно проведено заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии по результатам которого было решено наложить 60-дневный карантин на территорию села Бурдуны сельского «Усть-Киранское», также были определены меры ликвидации болезни, - сообщили в управлении ветеринарии.



С 9 сентября ветеринарная служба Кяхтинского района начнёт вынужденную вакцинацию восприимчивых бешенству животных в селе Бурдуны. Вакцинации подлежат:



- 427 голов малого рогатого скота

- 241 голов крупного рогатого скота

- 90 лошадей

- 13 свиней

- 22 собаки

- 15 кошек



Также в числе мер: проведение дератизации (уничтожение грызунов – ред) в селе, отлов, вакцинация и изолированное содержание животных без владельцев на протяжении 14 дней, регулирование численности диких животных, обеспечение организованного выпаса сельскохозяйственных животных на территории района.



В случае нахождения диких животных в населённых пунктах и обнаружении их трупов жителей просят сообщать на горячую линию управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22.



