Труп животного нашли местные жители
В селе Бурдуны Кяхтинского района Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешеного барсука.
Труп животного местные жители нашли в 3 км от улуса Бурдуны. Отметим, в соседнем селе Усть-Киран 11 августа был установлен карантин из-за обнаружения трупа заражённой бешенством лисицы.
- Труп барсука был направлен в республиканскую ветеринарную лабораторию, где методом флуоресцирующих антител был выявлен вирус бешенства. Экстренно проведено заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии по результатам которого было решено наложить 60-дневный карантин на территорию села Бурдуны сельского «Усть-Киранское», также были определены меры ликвидации болезни, - сообщили в управлении ветеринарии.
С 9 сентября ветеринарная служба Кяхтинского района начнёт вынужденную вакцинацию восприимчивых бешенству животных в селе Бурдуны. Вакцинации подлежат:
- 427 голов малого рогатого скота
- 241 голов крупного рогатого скота
- 90 лошадей
- 13 свиней
- 22 собаки
- 15 кошек
Также в числе мер: проведение дератизации (уничтожение грызунов – ред) в селе, отлов, вакцинация и изолированное содержание животных без владельцев на протяжении 14 дней, регулирование численности диких животных, обеспечение организованного выпаса сельскохозяйственных животных на территории района.
В случае нахождения диких животных в населённых пунктах и обнаружении их трупов жителей просят сообщать на горячую линию управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22.
В селе Бурятии ввели карантин из-за бешеного барсука
Происшествия, Фото:
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