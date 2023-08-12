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В Бурятии подростки нашли бешеную лисичку

В Бурятии подростки нашли бешеную лисичку
Происшествия,  Фото:«Кяхта-инфо. 24/7»
В селе от бешенства вакцинируют скот

В кяхтинском селе Усть-Киран выявлен очаг бешенства. Здесь обнаружили одну больную степную лисичку, сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».

Дикое животное обнаружили два подростка 10 августа и сообщили о находке. На место выехали сотрудники ветстанции и направили труп животного в лабораторию.

11 августа результат на бешенство оказался положительным. Подростков вакцинировали, а место происшествия обработали.

Сегодня, 12 августа, запланирована вакцинация животных в селе Усть-Киран. Владельцев просят держать скот во дворах.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее двух бешеных лисичек обнаружили в Иволгинском районе республики. Село Каленово признали неблагополучным пунктом по бешенству и объявили 60-дневный карантин.

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