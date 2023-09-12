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Путин присвоил Улан-Удэ звание «Город трудовой доблести»

Путин присвоил Улан-Удэ звание «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего звание присвоено десяти городам

11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» сразу 10 российским городам. В их числе Улан-Удэ, а также Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Рязань, Ханты-Мансийск, Воткинск (Удмуртия), Рубцовск (Алтайский край) и Прокопьевск (Кузбасс).

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», - говорится в документе.

Ранее научное обоснование такого решения по поводу Улан-Удэ представил президент Российской Академии наук Геннадий Красников:

«Три раза Красным знаменем государственного комитета обороны награждались предприятия города Улан-Удэ. Улан-Удэ был одним из центров авиасамолетостроения. Здесь были построены 283 самолёта Ла-5 - практически треть этой модификации. Также Улан-Удэ широко известен своей медицинской продукцией и заготовкой продовольствия, прежде всего, мясных консервов, которые направлялись на фронт».

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал для республиканских СМИ присвоение столице Бурятии почётного звания следующим образом:

- Это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодёжь тому, что Победа – это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов.

В честь этого события в Улан-Удэ будет возведена памятная стела. Планируется, что она разместится в парке «Мемориал Победы».

Путин город трудовой доблести

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