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Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»

Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии возведут памятную стелу

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал для республиканских СМИ одобрение президентом России Владимиром Путиным присвоение Улан-Удэ почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

- От всей души поздравляю всех наших жителей с историческим событием. Что это значит для нас, уланудэнцев? Во-первых, это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит. Во-вторых, звание «Город трудовой доблести» – это мощная идеологическая площадка, объединяющая все поколения горожан самых разных взглядов, вокруг которой мы будем обязательно проводить идеологическую работу. Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодежь тому, что Победа – это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов. В этот труд вкладывалось всё – жизнь, каждый день ради Победы, - сказал Игорь Шутенков.

Также мэр сообщил, что следующим этапом ожидается возведение в городе памятной стелы.

- Для города, для горожан мы должны «овеществить» это звание, построить в замечательном месте стелу «Трудовой доблести», где будем проводить наши мероприятия: 9 мая, 22 июня, другие памятные даты. В том числе дни рождения предприятий, которые ковали Победу, рождение продукций, например, самолетов и минометов, которые начали выпускать на наших заводах. Все это и есть дань памяти. Мы помним, что победили тогда, победим и сейчас. Ради этого и живём, - заявил Игорь Шутенков.

С инициативой увековечить трудовой подвиг уланудэнцев в годы Великой Отечественной войны к президенту России обратился профсоюз Улан-Удэнского авиазавода во время его визита в столицу Бурятии в марте этого года. Владимир Путин идею поддержал, после чего началась большая работа по оформлению документов. К ней подключились Госархив Бурятии, учёные ИМБИТ СО РАН, которые в кратчайший срок представили необходимые исторические документы, свидетельствующие о трудовом подвиге уланудэнцев в годы войны. После было издано постановление Народного Хурала о ходатайстве президенту РФ, направлено обращение главы Бурятии Алексея Цыденова в Российскую академию наук и президенту России. Уже в июне 2023 года было получено экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения Улан-Удэ почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

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