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В Улан-Удэ на ходу сломался новенький муниципальный автобус

В Улан-Удэ на ходу сломался новенький муниципальный автобус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиров высадили на остановке в 113 микрорайоне

Утром 7 сентября в сотых кварталах Улан-Удэ на ходу сломался новый муниципальный автобус ПАЗ. Пассажиры рассказали «Байкал-Daily», что их высадили на остановке в 113 микрорайоне, где им пришлось ждать следующий автобус.

- Мы начали движение с конечной остановки в 115 микрорайоне. Проехали пару остановок, остановились в 113 микрорайоне, и водитель нам резко сообщает: «Я дальше не поеду, автобус не едет». Мы спросили, в чём дело, но он сказал, что педаль газа не жмётся. Нам всем ехать с утра на работу, и теперь пришлось оправдываться перед начальством за опоздание. Что это за новые автобусы такие, которые проработали год и начали ломаться?! – поделился обеспокоенный житель.

Разумеется, оплату за проезд водитель не взял.

Большая партия новых автобусов – 65 средних ПАЗ и 59 «Волгабасов» большого класса – поступили в Улан-Удэ в прошлом году. Автопарк МУП «Городские маршруты» пополняется и в этом году. Ежедневно в рейсы выходят более 120 автобусов средней и большой вместимости.
автобус

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