«Желающих нет»: В райцентре в Бурятии детям никто не хочет лечить зубы









С дефицитом стоматологов ранее столкнулись в Мухоршибирском районе. Работой врача, который приехал из Тарбагатайского, местное население недовольно. Люди даже поинтересовались у руководства ЦРБ, «для чего его взяли», если «он только удаляет зубы и даёт консультации».

Жители Гусиноозёрска пожаловались в группе «Селенга-инфо.24/7», что не могут попасть к детскому стоматологу – такого в местной стоматологической поликлинике теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом специалист уволился и на его место никак не могут найти нового.Заведующая лечебно-профилактическим отделением медучреждения подчеркнула: дефицит кадров сегодня – самый главный вопрос не только в поликлинике.- Руководство занимается решением проблемы с детским стоматологом – подали заявки в центры занятости, проводится работа с медицинскими учреждениями для привлечения выпускников медицинских вузов. Мы сами всеми силами ищем среди своих друзей, родственников и коллег, – рассказала она. – Пока желающих приехать к нам нет.