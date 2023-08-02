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«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов

«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов
Общество,  Фото:pixabay.com
Начинающие медики наотрез отказываются работать в мухоршибирских деревнях 

Жители Мухоршибирского района недовольны работой стоматолога, который приехал из Таргабагайского. Люди поинтересовались у руководства центральной районной больницы (ЦРБ), «для чего его взяли», если «он только удаляет зубы и даёт консультации».

- Да ещё и миллионы ему выплачивать. Не лучше бы своих поддерживать, которые занимаются лечением? А то для них нет места, – посетовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Главврач медучреждения Дмитрий Оленников сообщил, что последние несколько лет администрация ЦРБ активно привлекает к сотрудничеству специалистов, включая стоматологов. К примеру, в апреле больница участвовала в ярмарке вакансий при Читинской государственной медакадемии, а в мае – при мединституте Бурятского госуниверситета.

- С выпускниками проводили беседы по привлечению в сельское здравоохранение. К сожалению, молодые специалисты не желают работать на селе, хотя в нашей ЦРБ есть все условия для работы – это зарплата, социальные выплаты, карьерный рост, современное медицинское оборудование, – подчеркнул Дмитрий Оленников.

В мухоршибирскую больницу зовут и начинающих медиков из других регионов, но желанием ехать в район они не горят.

- Молодые специалисты из нашего района, в том числе – целевики, разными способами отказываются работать ЦРБ. По программе «Земский доктор» удалось привлечь стоматолога, который согласился перебраться к нам для оказания стоматологической медицинской помощи населению, – подчеркнул главврач. – Руководство ЦРБ радо бы растить и поддерживать своих, но их, к сожалению, нет.

Вакансии, которые есть в медучреждении, размещены на его официальном сайте и на портале «Работа России». Мухоршибирцев призвали уважать и ценить медиков, которые остались в муниципальном образовании. Иначе, мол, и те сбегут.

- В связи с острым кадровым дефицитом и загруженностью специалистов хочется предупредить жителей района: деструктивные действия по отношению к медицинскии работникам могут привести к их оттоку, – добавил Оленников.
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