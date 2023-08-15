Семья ждала свидетельство на выплату семь лет
14 августа на планерном совещании глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов вручил свидетельство на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий многодетной семье. У Бадма и Надежды восемь детей: пятеро сыновей и три дочери.
Семья обратились в органы соцзащиты в 2016 году, и спустя семь лет получили долгожданное свидетельство.
- Спасибо огромное за поддержку государству, - сказал глава семьи. - Субсидия позволит нам улучшить жилищные условия, приобрести большой и светлый дом для нашей большой семьи.
- В соответствии с региональным законом многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная денежная выплата на безвозвратной основе на приобретение жилых помещений. Её размер составляет 3,5 млн. рублей. С начала года в нашем районе 3 семьи уже получили данную выплату, в очереди ещё семь семей, - сообщили в отделе соцзащиты по Окинскому району.
В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн
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