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В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн

В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн
Общество,  Фото:pixabay.com.
Семья ждала свидетельство на выплату семь лет

14 августа на планерном совещании глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов вручил свидетельство на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий многодетной семье. У Бадма и Надежды восемь детей: пятеро сыновей и три дочери.

Семья обратились в органы соцзащиты в 2016 году, и спустя семь лет получили долгожданное свидетельство.

- Спасибо огромное за поддержку государству, - сказал глава семьи. - Субсидия позволит нам улучшить жилищные условия, приобрести большой и светлый дом для нашей большой семьи.

- В соответствии с региональным законом многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная денежная выплата на безвозвратной основе на приобретение жилых помещений. Её размер составляет 3,5 млн. рублей. С начала года в нашем районе 3 семьи уже получили данную выплату, в очереди ещё семь семей, - сообщили в отделе соцзащиты по Окинскому району.

жилье многодетные семьи

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