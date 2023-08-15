В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн

Семья ждала свидетельство на выплату семь лет



14 августа на планерном совещании глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов вручил свидетельство на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий многодетной семье. У Бадма и Надежды восемь детей: пятеро сыновей и три дочери.



Семья обратились в органы соцзащиты в 2016 году, и спустя семь лет получили долгожданное свидетельство.



- Спасибо огромное за поддержку государству, - сказал глава семьи. - Субсидия позволит нам улучшить жилищные условия, приобрести большой и светлый дом для нашей большой семьи.



- В соответствии с региональным законом многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная денежная выплата на безвозвратной основе на приобретение жилых помещений. Её размер составляет 3,5 млн. рублей. С начала года в нашем районе 3 семьи уже получили данную выплату, в очереди ещё семь семей, - сообщили в отделе соцзащиты по Окинскому району.



