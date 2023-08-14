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В Бурятии стартовал приём заявлений на удостоверения «Член семьи участника СВО»

В Бурятии стартовал приём заявлений на удостоверения «Член семьи участника СВО»
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Удостоверение позволит получить ряд льгот

14 августа в Бурятии начался приём заявлений на выдачу удостоверения «Член семьи участника специальной военной операции».

Документ даёт право на получение таких дополнительных региональных мер поддержки, как бесплатное социальное обслуживание на дому, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах детей с 5 по 11 класс, внеочередное предоставление мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, психологическая помощь и другое.

- Удостоверение будет изготовлено после подачи заявления в течение 10 рабочих дней. Оно является бессрочным и действительно только на территории Бурятии, - сообщила министр соцзащиты населения республики Татьяна Быкова.

Чтобы получить удостоверение, членам семей участников СВО нужно обратиться в районный отдел соцзащиты населения по месту жительства, и предъявить следующие документы:

- паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина;
- документ, подтверждающий родственное отношение к участнику специальной военной операции;
- фотография для документов на белом фоне, размером 3x 4 см;

Основанием для выдачи удостоверения станут сведения о предоставлении единой денежной выплаты военнослужащим из республиканского бюджета – списки с именами бойцов передаст туда минсоцзащиты.

В случае, если участник СВО не получал единовременную денежную выплату в связи с мобилизацией или добровольным заключением контракта для участия в СВО, тогда родственникам нужно будет предъявить справку, подтверждающую участие гражданина в специальной военной операции. Справка выдается в воинской части по месту прохождения службы.

- К членам семьи мобилизованных, военнослужащих, принимающих участие в СВО по контракту, а также добровольцев, относятся родители, супруга, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме, - добавили в ведомстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в документе размером 7 на 10 сантиметров будут серия и номер, ФИО, фото человека, дата и год выдачи, а также подпись выдавшего его должностного лица.
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